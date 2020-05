La un moment dat, sambata, puștiul și-a luat bicicleta și a ieșit din curte sa se plimbe, alaturi cu alți copii. Imediat dupa poarta, erau parcate mai multe mașini, iar copilul și-a luat avant, in timp ce o tanara șoferița de 19 ani, care rula pe drum, nu a apucat sa il vada la timp și l-a lovit in plin. In urma apelului la 112, de urgența, la fața locului a fost trimis un elicopter SMURD. Unul din asistenții medicali care faceau parte din echipaj s-a dovedit a fi chiar tatal micuțului. Odata ajuns la locul accidentului acesta a suferit un adevarat șoc, vazandu-și propriul copil intins pe asfalt.…