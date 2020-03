Un artist stradal olandez a creat un grafitti spectaculos cu ajutorul locuitorilor unui bloc FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- Hagi jr. a facut un meci foarte slab la Rangers, care și-a compromis orice șansa la titlu, in vreme ce Razvan Marin, mijlocașul lui Ajax, a prins doar cateva minute intr-o noua infrangere a ”lancierilor”.Ianis Hagi (21 de ani) a vrut mult in infrangerea cu Hamilton, 0-1. S-a zbatut, dar nu și-a mai…

- In prag de primavara, Promenada susține proiectul United Way Romania - „O mama singura are nevoie de ajutorul tau”, al carui scop este acela de a sprijini integrarea mamelor singure aflate in situații vulnerabile. Astfel, pana pe data de 31 martie, fiecare vizita in centrul comercial se poate transforma…

- Vince Reffet, supranumit „Jetman" sau „omul avion", a reusit sa se ridice de la sol la 1.800 de metri cu ajutorul unui costum special. „Jetman" a reusit astfel o premiera mondiala pentru „zborul uman 100% autonom".Evenimentul a avut loc pe 14 februarie si a fost patronat de organizatorii Expozitiei…

- Vloggerul Karomat Dzhaborov din Rusia a cautat sa faca o farsa cu coronavirus pentru a-și crește popularitea in online, dar nu a ieșit așa cum a planuit. Tanarul și-a pus o masca medicala pe fața și s-a urcat intr-un metrou care circula pe una dintre cele mai circulate magistrale din Moscova. La puțin…

- „Sistem de iluminat eficient in orașul Pucioasa”, un proiect cu valoare de 8.277.211 lei, a fost semnat saptamana trecuta la Post-ul Orașul Pucioasa va beneficia de iluminat stradal “inteligent”, cu ajutorul fondurilor europene apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Acest website a fost creat in cadrul proiectului „Mostenirea religioasa dincolo de granita” – ROBG-509 - cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala in cadrul programului Interreg V-A Romania – Bulgaria.

- Romanii au "prins" ideea de capitalism din mers; era si greu sa fie altfel, dupa 50 de ani de comunism in care am trait, considera Dragos Sirbu, CEO al Flanco, retailer electro-IT care are in prezent peste 150 de magazine fizice.

- Amsterdam, 25 dec /Agerpres/ - Cristi Chivu va participa, in vara anului viitor, la un meci de adio al fostului international olandez Wesley Sneijder, partida care va avea loc pe stadionul Galgenwaard din Utrecht, la eveniment urmand sa fie prezenti fosti colegi ai internationalului batav. Potrivit…