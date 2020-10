Un artist din Iași a murit de COVID-19 la doar 36 de ani Silviu Huțanu, membru al formației SoundCheck Band, a pierdut lupta cu virusul SARS-CoV-2. Artistul s-a stins din viața la doar 36 de ani, in secția ATI a Spitalului de Neurochirurgie din Iași. Silviu Huțanu a fost testat pozitiv pentru COVID-19 pe data de 13 octombrie și a incetat din viața ieri, 29 octombrie. Artistul nu avea mari probleme de sanatate, cu excepția faptului ca era supraponderal și avea hipertensiune, pe care o ținea sub control. Citește online gratuit numarul de noiembrie al revistei Unica Medicii au incercat toate tratamentele posibile, insa niciunul nu a funcționat, iar starea… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

