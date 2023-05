Trendul folosirii AI-ului in muzica ramane unul de actualitate, de data aceasta un artist din Coreea de Sud folosindu-se de inteligența artificiala pentru a lansa o noua melodie in 6 versiuni diferite, fiecare in alta limba. Cantarețul se numește MIDNATT, pe numele sau real Lee Hyun, și are in spate aceeași companie ca și superstarurile K-Pop, BTS. Piesa „Masquerade” a fost inițial inregistrata in coreeana și apoi realizata cu ajutorul companiei de tehnologie audio AI Supertone in engleza, japoneza, chineza, spaniola și vietnameza. „MIDNATT a cantat piesa in șase limbi” se arata intr-un comunicat…