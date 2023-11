Stiri pe aceeasi tema

- Un artist de la noi a avut parte de șocul vieții lui. A nimerit in mijlocul unui macel, atunci cand a pus pentru prima data piciorul in Romania! Ce s-a intamplat și cum a ajuns in aceasta situație, dar și cum s-a rezolvat conflictul.

- „Am avut la Palatul Parlamentului o intalnire, greu de descris in cuvinte, cu Ella Haimi, sotia cetateanului roman tinut ostatic de catre gruparea terorista Hamas, in Fasia Gaza. Drama pe care o traverseaza acum sotia lui Tal Haimi si intreaga sa familie este fara margini, ca si a multor familii aflate…

- Caz neașteptat pe autostrada A1 Deva - Nadlac! Un barbat a sarit dintr-o masina, dupa ce s-ar fi certat cu sotia. Ei bine, in urma impactului, barbatul a fost grav ranit, fiind gasit in coma de echipajele medicale.

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat nimeni altul decat Alex Velea, cunoscutul artist de la noi. Cantarețul a fost surpins de aceasta data de camerele de filmat intr-o ipostaza cu totul diferita. Și, va spunem doar ca Antonia se…

- Confesiuni emoționante! Soția unui celebru artist de la noi a cazut in patima jocurilor de noroc dupa depresia cauzata de desparțire. A piedut sume colosale de bani, insa a avut parte de o minune care a salvat-o din cea mai grea incercare a vieții.

- Rasturnare de situație in cazul baiețelului de 3 ani calcat de un bolid la Braila. Inițial, polițiștii au transmis ca la volan s-ar fi aflat o femeie de 38 de ani care ar fi fost și drogata.

- Un artist roman a cazut la un concert. Cantarețul a picat de pe scena in vazul tuturor, iar videoclipul cu tot momentul a fost postat chiar de el pe rețelele sale personale de socializare. Iata ce a pus el pe pagina sa de TikTok!