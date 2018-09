Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul britanic Paul McCartney a acordat un interviu pentru saptamanalul duminical The Sunday Times in care fostul solist al trupei The Beatles a vorbit despre credinta lui intr-o "entitate superioara" si a dezvaluit ca s-a "intalnit fata in fata cu Dumnezeu", informeaza PA. Legendarul…

- Sezon nou plin de emo:ii "i surprize pentru telespectatori, in aceastE toamnE la "Acces Direct"! Gazda emisiunii "Acces Direct", Simona Gherghe va avea un coprezentator, un cantEre: celebru din Romania, care nu este deloc strEin de lumea televiziunii.

- In dimineața zilei de 7 august cand o sarbatorim pe Sfanta Cuvioasa Teodora de la Sihla care a cantat și cautat slava lui Dumnezeu in peșterile din munții Neamțului, s-a mutat in lumea de dincolo de veac voievodul taragotului, Dumitru Farcaș, cel ce a impodobit cu darurile primite de la Dumnezeu, mai…

- La aproape doua saptamani de cand a fost gasita inconștienta, in interiorul reședinței sale, Demi Lovato a rupt tacerea și a vorbit deschis despre cum viața i-a fost salvata și cum va continua sa lupte cu dependența de droguri. Demi Lovato a vorbit despre supradoza Artista in varsta de 25 de ani s-a…

- Cantaretul Ilie Micolov a murit sambata in urma unei lungi suferinte. Autorul hitului „Dragoste la prima vedere” a decedat la varsta de 69 de ani in locuinta unei rude din Capitala. In urma sa ramane hitul care i-a adus notorietatea, dar si povestea unui destin care nu a fost prea bland cu el. Dumnezeu…

- Vexti teribile despre unul dintre cei mai iubiti artixti internationali. CantEretul a ajuns de urgentE la spital, acolo unde a fost internat. Tom Jones, pentru cE despre el este vorba, a fost internat de urgentE dupE ce a fost infectat cu o bacterie, potrivit Reuters.

- DJ Fontana, bateristul legendarului Elvis Presley, a murit in somn, la varsta de 87 de ani. Rudele l-au gasit fara suflare. Vestea morții sale a indurerat o lume intreaga. ”Tatal meu a murit in somn, fara durere. Va rugam sa ne respectati intimitatea in aceasta perioada. Va multumim pentru rugaciunele…