Stiri pe aceeasi tema

- Un medic-dirijor la debut. Și un instrumentist dintre cei mai buni pe care Romania ii are in acest moment și care și-a dublat emoțiile evoluand alaturi de fiul sau. Plus un repertoriu care omagiaza geniul și care, deopotriva, aduce un elogiu muzicii simfonice.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru stingerea unui incendiu. Potrivit purtatorului de cuvant al Judetului Prahova, Raluca Vasiloaie un incendiu a cuprins o casa particulara in comuna Carbunesti,…

- Un molid din centrul Oraștie a fost transformat intr-o galerie neconvenționala, cu vederi de epoc. Este vorba despre un colaj de aproximativ 130 carți poștale și fotografii ce transmit, dincolo de valoarea istorico-documentara și estetica a ilustratelor, sensibilitați nebanuite ce vor impodobi, la inițiativa…

- (P) In fiecare duminica dimineața la Botoșani, crescatorii de porumbei și nu numai se strang in capatul Pietonalului Transilvaniei. Se vinde, se cumpara, se negociaza, se discuta noutațile din domeniu, se pun la cale planuri. Ceea ce a lipsit insa ani de zile a fost o firma de specialitate care sa ofere…

- FOTO VIDEO| Galerie de ULTRAȘI la Alba Iulia, de Ziua Naționala: „Romania dodoloața, idealul nostru-n viața!” FOTO VIDEO| Galerie de ULTRAȘI la Alba Iulia, de Ziua Naționala: „Romania dodoloața, idealul nostru-n viața!” Așa cum ne-am obișnuit, in fiecare an, unul dintre evenimentele mai deosebite organizate…

- Apropierea sarbatorilor de iarna și a atmosferei de bucurie generala in miros de cozonac proaspat și vin fiert ne face sa ne deschidem inimile dupa un an incrancenat și obositor, sa ne apropiem cu caldura de cei dragi și sa devenim mai generoși, mai buni și mai ingaduitori. Acum, in prag de Moș Niculae,…

- Incendiu in Eforie Nord In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Eforie Nord din judetul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un incendiu la o casa produs pe strada 23 August. La fata locului se afla Statia…