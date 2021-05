Un artist a reușit imposibilul: a creat o 'sculptură invizibilă' Artistul italian Salvatore Garau, cunoscut pentru lucrarile sale ciudate, a reusit sa vanda una dintre cele mai recente creatii ale sale: o sculptura invizibila in valoare de 15.000 de euro. Conform recomandarilor artistului, cumparatorul trebuie sa se asigure ca statuia invizibila are suficient spatiu a. Prin urmare, intr-o casa privata, trebuie sa fie plasata intr-o camera speciala fara obstacole si cu dimensiuni de aproximativ 150x150 de metri. Cu toate acestea, sisteme de iluminat sau de climatizare nu sunt absolut necesare, oricum se poate vedea nimic, potrivit NewsBeezer. Nu… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

