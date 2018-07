Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Țopescu a fost unul dintre cei mai mari și apreciați comentatori sportivi și, fara indoiala, vocea cea mai cunoscuta din Romania. Cariera sa impresionanta s-a identificat cu cele mai mari performațe din sportul romanesc, insa indragitul comentator sportiv a recunoscut ca a trecut și prin momente…

- Kenyanul Patrick Kipkorir Siele, in varsta de 21 de ani, a castigat cursa masculina din cadrul celei de-a saptea editii a Semimaratonului Bucuresti, inregistrand, duminica, timpul de 1 ora si 5 secunde. El a fost urmat de alti doi sportivi din Kenya, Roncer Kipkorir Konga (1 ora, 1 minut…

- Al patrulea invitat al seriei de interviuri cu pretendenții la fotoliul de Primar General al Capitalei este Valeriu Munteanu, candidat din partea Partidului Liberal. UNIMEDIA transmite live incepand cu ora 13:00.

- AS Roma a incercat o noua minune in semifinala cu FC Liverpool! Dupa 2-5 in Anglia, romanii sperau intr-o victorie cu cel puțin 3 goluri diferența, dar meciul a inceput prost pentru ei.Mane a deschis scorul pentru cormorani, dupa numai 9 minute. Speranțele italienilor au prins aripi la autogolul…

- O fetita in varsta de doar 9 ani, care viseaza sa devina avocat, a ramas fara carti si caiete in urma unui incendiu care i-a mistuit casa. Fetita si cele doua surori mai mici au fost salvate din flacari de catre tata in ultima clipa, insa mama lor a suferit rani grave pentru ca s-a intors in casa sa…

- Jucatoarea ceha Karolina Pliskova, locul 6 WTA si cap de serie 5, a invins-o, vineri, cu scorul de 5-7, 7-5, 6-4, pe letona Jelena Ostapenko, locul 5 WTA si cap de serie 4, calificandu-se in semifinalele turneului de categorie Premier de la Stuttgart.Pliskova s-a impus dupa un meci de doua…

- Tehnicianul Jurgen Klopp a declarat, marti seara, ca Liverpool a jucat perfect timp de 80 de minute cu AS Roma, apreciind ca meciul ar fi trebuit sa fie castigat de "cormorani" cu 5-0 sau 5-1."Am facut meciul perfect timp de 80 de minute. Defensiv, am facut o greseala. Nu a fost penalti pentru…