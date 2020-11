Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constituționala a admis cu unanimitate de voturi excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor privind Statutul politistului și a constatat ca sunt neconstituționale, potrivit unui comunicat al CCR.Concret, CCR a stabilit ca prevederea in care politistul este atentionat privind cercetarea…

- Magistrații Curții Constituționale s-au intrunit in ședința, la aceasta ora, pentru a examina sesizarea privind controlul constituționalitații articolului 12 aliniatele (7) și (8) din Legea securitații statului nr. 618 din 31 octombrie 1995.

- Curtea Constitutionala a Romaniei dezbate, miercuri, sesizarile Inaltei Curti de Casatie si Justitie si Guvernului in legatura cu legea privind unele masuri in domeniul fondurilor nerambursabile europene. ICCJ a sesizat Curtea Constitutionala in legatura cu acest act normativ, adoptat de Camera Deputatilor…

- Biroul Electoral Județean (BEJ) Bistrița-Nasaud a obligat pe doi membri ai Alianței pentru Bistrița-Nasaud sa ștearga un material video postat și distribuit pe Facebook, in care apare buletinele de vot de la alegerile de duminica și o ștampila VOTAT pusa pe lista de consilieri județeni ai Alianței,…

- Acesta sustine ca Guvernul Orban si-a demonstrat, "inca o data", "incompetenta" si "diletantismul", in conditiile in care CCR a respins, ca neintemeiata, obiectia de neconstitutionalitate formulata de actualul Executiv privind dublarea alocatiilor de stat pentru copii, iar premierul afirma ca "nu va…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis, joi, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra Legii privind aprobarea obiectivului de investitii Spitalul Militar Regional "Carol I" pe raza municipiului Constanta, stabilind ca actul normativ este neconstitutional, in ansamblul sau. …

- Executivul va ataca la Curtea Constituționala legea prin care a fost respinsa ordonanța de urgența ce prevede majorarea etapizata a alocațiilor, a anunțat duminica, premierul Ludovic Orban. „Am luat decizia de a crește etapizat alocațiile, de a dubla, dar etapizat, in funcție de capacitatea bugetului…

- Legea de restituire a terenurilor forestiere, sesizata la CCR Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis a sesizat astazi Curtea Constituționala în legatura cu legea de restituire a terenurilor forestiere. Documentul adoptat de deputați luna trecuta prevede…