Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre vilele de protocol folosite de Nicolae Ceausescu a fost scoasa la vanzare.Mosia de la Predeal unde Ceausescu venea in perioada in care ocupa functia de de adjunct al ministrului Fortelor Armate va putea fi cumparata, iar pretul cerut de actualii proprietari este de peste 1 milion…

- In tarile digitalizate, inmatricularea unei masini dureaza intre doua si cinci minute, un exemplu fiind Estonia. Pe de alta parte, in Romania procedura este una greoaie, care ii face pe oameni sa piarda mult timp la ghisee.Victor Guzun, fost ambasador al Republicii Moldova in Estonia, a explicat…

- Un apartament situat in centrul Capitalei, intr-un bloc construit in 1940, se vinde cu aproape 80.000 de euro, insa aspectul lasa de dorit.Deși este specificat in anunț ca necesita renovari, este etichetat ca fiind ”cu potențial”. Se vinde cu 78.000 de euro, e format din doua camere, se intinde…

- Romania are al treilea cel mai mare pret din Europa pentru energia cu livrare miercuri, 27 iulie, mai exact 516 euro pe Megawatt.Cu alte cuvinte, romanii platesc de doua ori mai mult ca polonezii si de aproape 3 ori si jumatate mai mult decat spaniolii si portughezii, tari care au plafonat…

- Rata inflatiei din Marea Britanie a atins 9,4% in luna iunie, in contextul in care preturile continua sa creasca in cel mai rapid ritm din ultimii 40 de ani, potrivit Oficiului pentru Statistici Nationale (ONS), relateaza BBC.Cifra este in crestere de la 9,1% in luna mai si la cel mai inalt…

- Benzina poate fi cumparata cu un preț mai mic de 8 lei per litru pentru prima data in ultimele doua luni intr-o singura stație, deocamdata, in Capitala, cea a Petrom de pe strada Dr Herescu Petre.Prețul benzinei standard din aceasta stație a coborat la 7,98 lei/l, dupa aplicarea reducerii…

- O filmare in care apare un SUV rasturnandu-se, dupa ce a incercat sa „cucereasca” varful unui munte, a devenit virala pe internet. Nu se cunosc date despre locul in care a avut loc incidentul și nici cine au fost protagoniștii.Din imaginile postate pe pagina de Facebook „InspectorAuto” se…

- Festivalul Neversea, organizat in acest an in perioada 7-10 iulie, pe plaja Modern din Constanța, vine cu o provocare pentru turiștii care vor sa participe la acest eveniment.Prețurile la cazare au sarit in aer in perioada in care are loc festivalul, astfel ca pentru o noapte de cazare proprietarii…