Un arhiepiscop italian este judecat la Vatican pentru „negarea legitimității Papei Francisc” Arhiepiscopul italian ultraconservator Carlo Maria Vigano, in varsta de 83 de ani, unul dintre cei mai virulenti adversari ai Papei Francisc, a anuntat ca a fost convocat in fata justitiei de la Vatican pentru a raspunde de acuzatii de sciziune cu Suveranul Pontif si respingerea Conciliului Vatican II, relateaza AFP, potrivit news.ro.Monseniorul Carlo Maria Vigano, fost ambasador al Sfantului Scaun in SUA, este acuzat de delict de schisma, negarea legitimitatii Papei Francisc si refuzarea Conciliului Vatican II.Potrivit unui document oficial al Dicasterului Doctrinei Credintei, putrernicul departament… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, Papa Francisc le-a transmis credincioșilor sa se roage pentru „nobilul” și „foarte curajosul” popor chinez in comentarii spontane facute in timpul audienței sale saptamanale, relateaza Agenția Reuters, preluata de Agerpres. Relațiile dintre Vatican și China comunista au fost in mod tradițional…

- Papa Francisc a ajuns vineri in complexul din sudul Italiei unde are loc reuniunea la varf a G7, grupul tarilor democratice cu cele mai importante economii ale lumii, relateaza AFP si ANSA.Este pentru prima oara cand un conducator al Bisericii Catolice participa la un astfel de eveniment, potrivit Agerpres.Suveranul…

- Papa Francisc a atribuit un al doilea „miracol” unui adolescent italian care de-a lungul scurtei sale vieți s-a folosit de abilitațile sale pentru a promova credința catolica, un prim pas spre sanctificarea acestuia – prima persoana din generația milenialilor care va primi acest statut in interiorul…

- Papa Francisc a atribuit un al doilea miracol unui adolescent italian care a murit de leucemie in 2006, deschizand astfel calea pentru ca primul milenial sa fie declarat sfant de Biserica Catolica. Carlo Acutis și-a folosit in timpul vieții abilitațile digitale pentru a raspandi credința catolica și…

- Un nou apel pentru „a avea grija de casa noastra comuna”: Papa Francisc, in varsta de 87 de ani, a avertizat duminica la Venetia cu privire la impactul supraturismului asupra mediului inconjurator, in timpul unei slujbe oficiate in fata a peste 10.000 de credinciosi in Piata San Marco, informeaza AFP.…