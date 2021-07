Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat in timpul unei audieri in Congresul Statelor Unite daca o moneda digitala emisa de Fed ar fi o alternativa mai viabila decat aparitia mai multor criptomonede sau stablecoins in sistemul de plati, Powell a fost de acord. ”Cred ca este adevarat si cred ca este unul dintre argumentele care sunt…

- Intr-un raport comun , Fondul Monetar Internațional (FMI), Banca Mondiala și Banca de Decontari Internaționale (BRI) au propus G20 o rețea transfrontaliera de monede digitale a bancii centrale (CBDC), susținuta de o integrare tehnologica eficienta și cooperarea internaționala proactiva, care sa aiba…

- Brian Armstrong, CEO-ul Coinbase a spus ca a vorbit despre moneda digitala a bancii centrale a Chinei cu parlamentarii și șefii agențiilor federale, considerand ca este „o amenințare pentru statutul valutar de rezerva al SUA pe termen lung”. Inainte ca Rezerva Federala sa anunțe ca va lansa…

- Procuratura franceza a deschis o investigatie preliminara pentru spalare de bani impotriva guvernatorului bancii centrale din Liban, Riad Salameh, a relatat duminica AFP, citata de Reuters. Guvernatorul Riad Salameh este investigat in legatura cu o posibila conspiratie si spalare de bani organizata,…

- Banca Centrala din Coreea de Sud a anunțat luni ca va alege un furnizor de tehnologie in vederea construirii unei platforme pilot pentru o moneda digitala, alaturindu-se astfel altor banci centrale care vor propria moneda digitala bancara centrala (CBDC), scrie Reuters, potrivit Mediafax. Banca a declarat…

- Banca Centrala din Coreea de Sud a anunțat luni ca va alege un furnizor de tehnologie in vederea construirii unei platforme pilot pentru o moneda digitala, alaturandu-se astfel altor banci centrale care vor propria moneda digitala bancara centrala (CBDC), scrie Reuters, potrivit Mediafax.

- Marea Britanie analizeaza posibilitatea de a crea o moneda digitala oficiala, pentru care ministrul britanic de Finante, Rishi Sunak, ar propune denumirea "Britcoin", informeaza agentia Associated Press potrivit mediafax. Banca Angliei si Ministerul britanic de Finante au anuntat luni ca analizeaza…

- Ministrul german al Finantelor Olaf Scholz indeamna Europa sa se afle ”in avanpostul” crearii unei monede digitale comune si sa actioneze ”in mod activ” pentru ca acest nou intrument de plata sa fie implementat, relateaza AFP. ”O Europa suverana are nevoie de solutii de plata inovatoare si…