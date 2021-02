Stiri pe aceeasi tema

- Peste 7.000 de baloti de paie au ars intr-un incendiu izbucnit, joi seara, la un fanar din localitatea Balintesti, pompierii militari actionand inca pentru lichidarea focarului, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati. Potrivit sursei citate, la fata locului actioneaza…

- Un incendiu a izbucnit, vineri dimineata, la o anexa a scolii din satul Poienesti, apoi s-a extins si la acoperisul cladirii, pe o suprafata de aproximativ 800 de metri patrati, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui.

- Doi tineri care au fost intoxicati cu monoxid de carbon la Ploiesti au fost salvati dupa circa 40 de minute de resuscitare, fiind ulterior transportati la spital, au informat, luni, autoritatile, relateaza Agerpres. Potrivit datelor comunicate de Serviciul Judetean de Ambulanta (SAJ) Prahova…

- Plutonierul adjutant Ioan Voda, de la Detasamentul de Pompieri Tarnaveni, aflat in timpul liber, a salvat sase oameni si a reusit sa limiteze pagubele produse de un incendiu, care a izbucnit in urma unui scurtcircuit electric, intr-un local in care se afla impreuna cu familia, a anuntat, luni, Inspectoratul…

- O fata de 12 ani din localitatea Les, judetul Bihor, care s-a intoxicat cu monoxid de carbon de la un aparat de incalzire a apei a fost salvata de pompieri paramedici si transportata la Spitalul Clinic Judetean, relateaza News.ro. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bihor,…

- Un barbat a murit si o femeie a suferit arsuri pe aproximativ 90% din suprafata corpului in urma unui incendiu izbucnit, marti seara, intr-o casa din localitatea Crangu, judetul Teleorman. Femeia a fost transportata la spital, anunța news.ro. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…