Minunea s-a intamplat in Vinerea Mare (6 aprilie 2018), cand o patrula de jandarmi din cadrul Postului Montan Padiș a gasit un portofel in zona partiei Piatra Graitoare din Vartop. Portofelul apartine unui barbat de 30 de ani din județul Arad, care se afla pe 26 februarie, ca turist, in satul de vacanța Vartop. Potrivit jandarmilor – care au reusit sa ia legatura telefonic cu proprietarul – aradeanul și-a pierdut portofelul in timp ce se afla in telescaun. Portofelul a stat „ingropat” in zapada pana acum, cand temperaturile ridicate au topit zapada de pe partie. „Colegii nostri au observat portofelul…