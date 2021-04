Un arădean şi-a înjunghiat soţia şi apoi s-a aruncat de la etajul patru Un barbat in varsta de 39 de ani din municipiul Arad a decedat, duminica dupa amiaza, dupa ce s-a aruncat de la etajul patru al unui imobil, anterior el injunghiindu-si sotia de mai multe ori, in urma unui conflict in familie, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IPJ) Arad, potrivit Agerpres. Femeia a fost transportata in stare constienta la spital, cu plagi multiple prin taiere.

"Astazi, in jurul orei 14,20, politistii au fost sesizati prin 112 despre un scandal in familie, intr-un imobil (apartament de bloc) de pe raza municipiului. S-a stabilit ca un barbat de 39 de ani si-ar… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

