Un arădean s-a urcat la volan după ce fusese ÎNJUNGHIAT! Totul s-a terminat cu o tragedie Un accident mai puțin obișnuit s-a intamplat duminica seara, intr-un cartier din municipiul Arad. O mașina condusa de un șofer injunghiat a intrat intr-un stalp. Șoferul, de aproximativ 40 de ani, nu a mai putut fi salvat in ciuda eforturilor medicilor. In mașina se mai aflau doi barbați, unul dintre ei fiind taiat in zona […] The post Un aradean s-a urcat la volan dupa ce fusese INJUNGHIAT! Totul s-a terminat cu o tragedie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

