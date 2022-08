Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat internat la Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti a murit, duminica dupa amiaza, dupa ce a cazut de la etajul al saselea al unitatii medicale. Politia judeteana Arges anunta ca a deschis o ancheta pentru a stabili imprejurarile in care a avut loc decesul. Fii la curent cu cele mai…

- Un tanar in varsta de 25 de ani a murit sambata, dupa ce a cazut de la etajul noua, in interiorul unei scari de bloc din Pitești, județul Argeș. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Tragedie intr-o familie din Capitala. Un copil a murit, dupa ce a cazut de la etajul 4 al unui bloc de locuit din sectorul Buiucani.Baiatul, impreuna cu mama acestuia au fost transportați la spital, insa din cauza ranilor grave acesta s-a stins.

- Doua persoane au murit dupa ce o mașina electrica Nio a cazut de la etajul trei al treilea al unei cladiri din Shanghai, a anunțat producatorul chinez, citat de BBC . Un membru al personalului si un angajat al unei companii partenere au murit in accident. Terrible story of two test drivers at #China…

- O tanara de 36 de ani din Atena a murit, a cazut de la etajul 3 al blocului in care locuia. Cand a ajuns in fata usii, acesta nu și-a putut deschide apartamentul, așa ca s-a gandit sa intre in casa prin balconul apartamentului alaturat, mai ales ca nu era pentru prima data cand facea asta scrie ziarul…

- O femeie a murit dupa ce a cazut vineri seara de la etajul 8 al unui bloc din Constanța, informeaza mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Un eveniment tragic s-a petrecut in cadrul Spitalului de Urgența din Targu Jiu, acolo unde un pacient a cazut in gol de la etajul al treilea al cladirii. Barbatul era internat de aproape o luna de zile, iar intervenția suferita in unitatea medicala fusese incheiata cu succes. In urma accidentului cutrmeurator,…

- Un barbat in varsta de 87 de ani, pacient la Spitalul Județean de Urgența Targiu-Jiu, a cazut de la etajul trei al instituției, sambata noaptea. Acesta a decedat. IPJ Gorj efectueaza cercetari in acest caz sub aspectul savarșirii infracțiunii de ucidere din culpa, iar dupa finalizarea cercetarilor,…