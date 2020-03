Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a tușit intenționat intr-o bacanie din Pennsylvania, pe alimente de in valoare de 35.000 de dolari, iar acum trebuie sa faca fața unor acuzații grave, in contextul raspandirii pandemiei de coronavirus, noteaza CNN. Gerrity's Supermarket din Hanover Township a avut o zi „palpitanta” azi, deoarece…

- Gest necugetat al unei femei din Pennsylvania! Aflata intr-un magazin, individa a tușit intenționat pe produse. Reprezentanții supermarket-ului au aruncat mai multe alimente in valoare de 35.000 de dolari, de teama unei posibile infectari cu coronavirus!

- Actiunile celor mai valoroase cinci companii din Statele Unite in functie de capitalizarea bursiera, respectiv Apple, Facebook, Amazon, Microsoft si Alphabet, compania mama a Google, au scazut luni din cauza temerilor provocate de impactul economic al epidemiei de coronavirus, iar capitalizarea acestora…

- Actiunile celor mai valoroase cinci companii din Statele Unite in functie de capitalizarea bursiera, respectiv Apple, Facebook, Amazon, Microsoft si Alphabet, compania mama a Google, au scazut luni din cauza temerilor provocate de impactul economic al epidemiei de coronavirus, iar capitalizarea acestora…

- Autor: Stelian ȚURLEA Edward Joseph Snowden. A lucrat șapte ani in comunitatea americana de informații. Dupa care, cum el insuși marturisește, a facut ceva periculos pentru o persoana aflata in poziția lui: „Am strans documente interne care dovedeau incalcarea legilor de cater guvernul american și…

- Korisa Miller din Warren, Michigan se afla la pescuit cu o prietena pe 27 ianuarie, atunci când a alunecat și a cazut într-un lac înghețat. Prietena sa nu a putut sa o scoata din apa, așa ca a sunat la serviciul de urgența. Șeriful a postat clipul de salvare pe Facebook pentru a aduce…

- Statele Unite au fost unul dintre cei mai mari sustinatori ai Kievului, de la anexarea Crimeii de catre Moscova, in 2014, si izbucnirea luptelor din estul Ucrainei, in care au murit peste 13.000 de oameni.Contractele pentru acord au fost semnate in trimestrul patru din 2019, potrivit unui…