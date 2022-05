Un apropiat tocmai si-a luat masina - tu cum il vei sarbatori?

Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer a intrat miercuri dimineața cu mașina in gardul Ambasadei Rusiei la București. Inițial, jandarmii care pazeau ambasada au reușit sa poarte un scurt dialog cu șoferul, dar aceasta și-a dat foc singur și a apoi a intrat in gardul ambasadei. Potrivit Poliției Capitalei, incidentul a avut loc miercuri…

- Camerele de supraveghere ale mall-ului AFI Cotroceni au surprins momentul in care mașina care a provocat accidentul de sambata, 2 aprilie, a intrat intr-unul din autoturismele care rula cu viteza mica, pentru a gasi un loc de parcare. Șoferul SUV-ului care a provocat accidentul din parcarea subterana…

- Un adolescent din Piatra Neamț a fost lovit de un autoturism, in timp ce traversa strada regulamentar, pe trecerea de pietoni. Tanarul a ajuns de urgența la spital, dupa ce șoferul care l-a lovit nu a pus frana deloc. Cel care l-a dus la spital a fost șoferul vinovat Momentul in care adolescentul a…

- Un șofer teribilist a facut drifturi cu mașina noaptea trecuta, pe strada Gheorghe Lazar din centrul Ploieștiului. In timpul manevrelor, a lovit o alta mașina pe care a proiectat-o in autovehiculele parcate, apoi a demarat in tromba,transmite ziarulincomod.ro Incidentul s-a petrecut pe…

- Un grav accident de circulatie a avut loc azi dimineata pe Dn18B, la iesirea din Cernesti spre Rusor. Conform primelor informatii, doi barbati erau in autoturism in momentul producerii accidentului. Soferul, un barbat de 34 ani, din Lapus, s-a angajat in depasirea mai multor autoturisme care circulau…

- Rușii se comporta ca niște animale in Ucraina. Un convoi de tancuri a fost filmat intr-o provincie din Ucraina, iar in imagini apare un tanc care trece peste o mașina parcata pe marginea drumului.Cel care conducea tancul nu a incaput și s-a urcat cu șenilele pe mașina. Cei care au asistat la scena de…

- Un accident de circulație s-a produs miercuri seara, pe DN1 E60, in Copaceni, comuna Sandulești, pe drumul de la Cluj-Napoca la Turda.Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda au intervenit in jurul orei 21.30 la acest accindent rutier grav.Din primele informații conducatorul unui autoturism,…