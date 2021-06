Stiri pe aceeasi tema

- Politisti din cadrul Secției 2 Craiova au retinut, ieri, pentru 24 de ore 2 tineri de 25 si 17 ani, din municipiu, banuiti de comiterea infractiunii de furt calificat in forma continuata. Din cercetarile efectuate de politisti, s-a stabilit ca tinerii, in perioada 10-13 iunie ar fi sustras din doua…

- Informatii noi apar in scandalul de pedofilie din sanul PNL Ilfov. Primarul si-ar fi platit victima minora dupa ce ar fi sodomizat-o. Declaratiile sunt la dosar, in vreme ce edilul si toti complicii sunt...

- Tribunalul Timis a dispus, marti, la propunerea Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, emiterea mandatelor de arestare preventiva pentru 30 de zile, pe numele a noua agenti de politie, pentru luare de mita in forma continuata. Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus…

- Doi comisari de la OPC Argeș, reținuți de DNA, pentru luare de mita in forma continuata. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Pitești au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 26 mai 2021, a inculpaților:…

- Patronul unui cunoscut restaurant din Galati este cercetat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Galati intr-un amplu dosar penal de proxenetism in forma continuata, santaj in forma continuata, evaziune fiscala in forma continuata si fals in inscrisuri sub semnatura privata.

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fața de mai mulți suspecți, in legatura cu demersurile facute la angajarea fictiva a doua persoane la primaria comunei Vatra Moldoviței (jud Suceava), in scopul de…

- Dupa cum am mai relatat, autorul crimei care a șocat Sebeșul a fost capturat de polițiști intr-un mod nemaiintalnit, pana acum, in județul Alba. Acesta a fost urmarit de polițiști cu motociclete enduro și imobilizat la marginea unei padure din apropierea localitații Rahau, unde s-a petrecut fapta. Barbatul…