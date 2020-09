Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar, Viktor Orban, ii sprijina candidatura lui Donald Trump pentru al doilea mandat la Casa Alba, catalogandu-l pe președintele American drept „prietenos” și un „apropiat al liderilor Europei Centrale”. “Ceea ce el reprezinta este bun pentru Europa Centrala. Presedintele american este deosebit…

- Regizorul Michael Moore, 66 de ani, a avertizat ca Donald Trump pare sa se afle intr-o situație similara cu cea din 2016, atunci cand a invins-o pe Hillary Clinton in lupta pentru Casa Alba, deși nimeni nu ii dadea șanse."Imi pare rau ca trebuie sa prezint din nou realitatea", a afirmat acesta, conform…

- Kellyanne Conway, a anunțat ca iși va parasi postul la sfarșitul lunii august, in timp ce soțul ei, George Conway, a declarat ca se retrage din The Lincoln Project, amandoi invocand nevoia de a se concentra asupra familiei lor, scrie Agerpres.Plecarea lui Kellyanne Conway intr-un moment crucial pentru…

- Doua rețele de socializare il „cenzureaza” pe președintele american Donald Trump, acuzat ca incalca regulile. Facebook și Twitter il sancționeaza pe Trump pentru postarile care conțin informații eronate despre coronavirus. Companiile de socializare au precizat in ultimele luni ca nu vor mai tolera dezinformarea…

- Facebook a eliminat miercuri de pe pagina presedintelui american Donald Trump un videoclip ce încalca regulile retelei sociale privind dezinformarea legata de pandemia de COVID-19, informeaza AFP, citata de Agerpres. În fragmentul video eliminat, presedintele republican explica pentru Fox…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat numirea unui nou director de campanie, Bill Stepien, inlocuindu-l pe Brad Parscale, schimbare ce survine in timp ce liderul de la Casa Alba se confrunta cu un declin in sondaje in fata rivalului sau democrat Joe Biden, cu mai putin de patru luni pana la alegerile…

- Facebook a anunțat miercuri ca a șters postari mai vechi ale lui Roger Stone, un prieten apropiat al președintelui american Donald Trump, pentru dezinformare, potrivit AFP.Facebook a luat decizia dupa publicarea recenta a documentelor adunate în timpul anchetei de catre procurorul special…