- O femeie din Tautii Magheraus a ales sa procedeze corect si sa faca demersuri pentru a restitui un portmoneu care continea peste 1 000 de lei. Femeia, in varsta de 40 de ani, a gasit portmoneul in sediul primariei din oras si, fara a sta pe ganduri, s-a prezentat la sediul politiei, unde l-a […] The…

- „Persoana in cauza era inarmata cu un cutit cu lungimea de 24 cm si o bara metalica, transformata intr-un baston cu lungimea de 40 cm. Aceasta a refuzat sa se supuna controlului antiterorist efectuat de jandarmi si a devenit recalcitranta, incepand sa ameninte ca vrea sa isi faca dreptate si sa omoare…

- Un barbat a vrut sa intre inarmat, astazi dupa-amiaza, in sediul Judecatoriei Iasi, refuzand sa se supuna controlului jandarmilor. Acesta a spus ca vrea sa omoare un politist sau un jandarm pentru a-si face dreptate. In acest caz a fost deschis un dosar penal, iar barbatul a fost amendat. Purtatorul…

- Conform reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Gorj, pompierii au fost solicitati sa intervina marti seara la o garsoniera situata pe strada 22 Decembrie din orasul Rovinari pentru salvarea a trei persoane gasite inconstiente in locuinta, iar la fata locului au fost trimise mai…

- Judecatoria Constanta a dispus, in prima instanta, condamnarea unui barbat la opt luni de inchisoare cu executare, pentru ultraj. Cel in cauza este suspectat ca, in contextul unui conflict spontan, ar fi amenintat un politist din judetul Constanta, chiar in postul de Politie. In rechizitoriul intocmit,…

- Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” organizeaza si desfasoara concursul de admitere in perioada 31 iulie – 24 august, activitatile specifice inscrierii, desfasurarii probelor eliminatorii si a probei de verificare a cunostintelor fiind stabilite si planificate prin regulamentul concursului…

- Politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale Braila au retinut un barbat, in varsta de 30 de ani, banuit de comiterea infractiunilor de tentativa la omor si talharie calificata.

- Ciocniri au izbucnit marti in marja unei defilari sindicale de 1 Mai la Paris - unde s-au inregistrat distrugeri - intre peste 1.000 de persoane care purtau cagule si forte de ordine, a constatat AFP, violente condamnate de catre ministrul de Interne. Fortele de ordine au fost atinse se ”tiruri…