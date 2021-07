Stiri pe aceeasi tema

- Un apicultor in varsta de 64 de ani a fost arestat miercuri de catre autoritatile elene, acuzat de faptul ca se afla la originea unui incendiu de padure care a avariat mai multe locuinte pe Muntele Penteli, la periferia de nord a Atenei, a anuntat un reprezentant al pompierilor, relateaza AFP.

- Un incendiu forestier a izbucnit marti dimineata la poalele Muntelui Penteli, in suburbiile nordice ale Atenei, unde, alimentat de vantul puternic, reprezinta un risc pentru locuinte, relateaza marti AFP care citeaza pompieri si autoritati locale. "Incendiul este scapat de sub control", a declarat pentru…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu este asteptat sa se intalneasca cu omologul sau elen Nikos Dendias luni la Atena, a anuntat miercuri Ministerul de Externe grec, citat de DPA si Reuters. Intalnirea este un nou pas in eforturile de mentinere a discutiilor intre cei doi vecini cu relatii…

- Pompierii greci se lupta pentru a doua zi consecutiv cu un incendiu major izbucnit la vest de Atena, mai multe avioane si elicoptere fiind desfasurate în primele ore ale zilei de vineri pentru a ajuta echipajele mobilizate la sol, informeaza DPA, preluata de Agerpres.Flacarile au distrus o…