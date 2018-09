Stiri pe aceeasi tema

- Ea a aratat, in cadrul dezbaterilor, ca Valea Jiului este una dintre zonele miniere din Europa cu cei mai multi angajati in acest domeniu de activitate, mentionand ca proiectele eligibile la finantare europeana trebuie sa fie identificate impreuna cu autoritatile locale, noteaza Agerpres. "Am inceput,…

- Ministerul Fondurilor Europene va lansa, pana la sfarsitul lunii septembrie, o axa de finantare dedicata special Vaii Jiului prin care se vor dezvolta competentele antreprenoriale din zona, a anuntat joi, la Petrosani, ministrul Rovana Plumb. In cadrul acestui proiect, o suta de persoane vor dobandi…

- Corina Crețu a fost lasata aproape singura sa dea socoteala pentru politica dezastruoasa dusa de PSD in Valea Jiului. Deși iși anunțasera prezența, de la dezbatere au lipsit Eugen Teodorovici, ministrul de Finanțe, dar și Anton Anton, ministrul Energiei, respectiv cei mai abilitați doi membri…

- Sindicatul Muntele organizeaza, saptamana viitoare, o intalnire la care sunt așteptați sa participe miniștri, dar și comisarul European Corina Crețu. Evenimentul va avea loc in data de 13 septembrie. “Intalnirea are ca scop punerea pe tapet a problemelor din zonele miniere. Sindicatul Muntele…

- La nivel declarativ toți primarii din Valea Jiului vor sa implementeze proiecte integrate și unitare, insa la nivel administrativ situația este cu totul diferita. De ani de zile se vorbește ca toate cele șase localitați ale Vaii Jiului sa fie incluse intr-o conurbație pentru a se putea accesa mult…

- “Nu poți sa stai cu mainile incrucișate și sa vezi ca se joaca bambilici politic cu soarta oamenilor”, a spus la Lupeni senatorul PNL, Carmen Eleonora Harau, la inagurarea cabinetului senatorial. Valea Jiului este o zona cu probleme speciale, iar pentru a fi mai aproape de oamenii zonei, Carmen Harau,…

- Polițiștii locali din Valea Jiului au participat, zilele trecute la o sesiune de formare de baza in domeniul drogurilor. 20 de polițiști locali din Petrila, Petroșani și Lupeni au participat la sesiunea organizata de Agenția Naționala Antidrog (ANA), prin Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere…

- Rovana Plumb, numire controversata in Ministerul Fondurilor Europene. Plumb l-a numit recent pe Ciprian Ghioc in funcția de direct general al Directoratului General Programul European Competitivitate din cadrul Ministerului de Finanțe și gestioneaza fonduri europene de 1,3 miliarde de euro, informeaza…