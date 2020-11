Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca spitalele din Bucuresti au tot ce le trebuie pentru activitatea din aceasta perioada a pandemiei de Covid-19, primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat ca spitalele sunt dotate, dar ca nu mai exista resursa umana. "Din punctul de vedere al dotarilor avem tot ce ne trebuie,…

- PNL a stabilit candidatii la parlamentare. Pe liste se regasește majoritatea miniștrilor, cu excepția lui Marcel Boloș – „liberal dar și preot misionar, prefera sa slujeasca” și a ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu – „care este diplomat, nici nu am discutat”, a spus Ludovic Orban. Printre ceilalți…

- Administratorul unui club din Sectorul 1 al Bucurestiului a fost sanctionat de politisti cu suma de 10.000 de lei pentru nerespectarea normelor sanitare, transmite Politia Capitalei. De asemenea, organizatorul evenimentului care a avut loc acum cateva zile la acel club a fost amendat cu 10.000 de lei.

- Un nou anunț, care a starnit ingrijorare in randul bucureștenilor, a venit ieri, din partea Ministerului Sanatații Nelu Tataru. Capitala ar putea intra in carantina, potrivit spuselor oficialului, daca „indicele va fi peste 3”.

- USR PLUS are șanse sa-și consolideze statutul de principala alianța in Capitala și, așa cum arata cifrele de acum, ei impreuna cu PNL vor putea forma majoritate atat in Consiliul General, cat și in majoritatea primariilor de sector.3% in plus voturi la nivelul Bucureștiului inseamna aproape 60.000 de…

- Piața Sudului din Sectorul 4 se numara printre atracțiile Bucureștiului. Datorita arhitecturii impresionante, un site de profil care promoveaza frumusețile ”Micului Paris” a introdus cladirea, recent inaugurata, in circuitul obiectivelor turistice. Atat turiștii straini, cat și romanii din…

- O șosea din sudul Bucureștiului este atat de luminata incat ar putea fi confundata lejer cu o pista pentru avioane. Este Șoseaua Giurgiului din Sectorul 4, artera care face legatura cu localitațile din sudul țarii, cele de la frontiera cu Bulgaria. Oricine are dreptul la o opinie, iar daca imaginația…