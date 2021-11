Stiri pe aceeasi tema

- ANAF a recuperat doar 3.663.622 de lei (puțin peste 740.000 de euro) din prejudiciul uriaș de peste 320 de milioane de lei (peste 65 de milioane de euro) din dosarul Rafo-Carom, deși au trecut mai bine de 6 ani de la pronunțarea sentinței de condamnare, potrivit unui raspuns oficial al ANAF la solicitarea …

- Un tablou al lui Banksy pe jumatate distrus s-a vandut la licitatie cu 22 de milioane de euro. In 2018, opera s-a deteriorat la cateva secunde dupa ce a fost licitata. Atunci era cunoscuta sub numele de „Fata cu Balonul”, valorand 1,3 milioane de euro, anunța Mediafax. „Dragostea aruncata…

- sursa foto: Facebook/ Adriean Videanu Fostul vicepremier și primar al Capitalei, Adriean Videanu, a și-a pus semnatura pe ordonanța de urgența prin care statul roman ii ceda Patriarhiei terenul de 110.000 de metri patrați de langa Casa Poporului, unde avea sa inceapa construcția Catedralei Mantuirii…

- 18 persoane au fost duse la audieri, sub acuzatia ca ar face parte dintr-o retea de trafic de migranti care actiona in judetele din vestul tarii. In cateva luni, ar fi primit jumatate de milion de euro de la oamenii carora le promiteau ca-i duc in vestul Europei.

- ANAF a scos la vanzare o proprietate a omului de afaceri sirian Omar Hayssam, condamnat in Romania in mai multe dosare. Apartamentul este scos la vanzare de catre ANAF cu peste 192.000 de euro, potrivit Digi24. Apartamentul cu patru camere și cu o suprafata de 127 metri patrati este situat in centrul…

