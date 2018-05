Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Ilfov a fost ucisa de sot! Criminalul a incercat sa se sinucida dupa nenorocirea pe care a comis-o, iar acum se afla in coma la spital. Tragedia din blocul aflat in localtatea Magurele, judetul Ilfpv s-a consumat acum trei zile dupa o cearta ce a inceput intre peretii locuintei celor doi…

- O femeie a murit sambata, in urma unui accident petrecut pe DN 5, pe sensul de mers București – Giurgiu. In urma accidentului, doua persoane au mai fost ranite, iar una dintre ele a fost dusa cu elicopterul SMURD la spital. Potrivit informatiilor oferite de IPJ Giurgiu, o tanara de 40 de ani, aflata…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mures au declarat ca incendiul la apartamentul din Reghin a fost declansat intentionat, iar in urma acestuia o femeie de circa 60 de ani a murit, iar alta de 80 de ani a fost transportata la spital, intoxicata cu fum si cu arsuri, potrivit…

- Grav accident la primele ore ale diminetii de miercuri, pe DN 17, in comuna Scheia. O femeie a murit si trei persoane au fost ranite, in urma coliziunii dintre un tir si un autoturism taxi. In urma impactului dintre cele doua vehicule, taxiul rasturnat pe cupola a fost proiectat intr-un alt ...

- O persoana a fost ranita, altele au suferit atacuri de panica iar zeci de oameni au fost evacuati in urma unei explozii care s-a produs duminica dimineata intr-un bloc cu 16 apartamente din municipiul Buzau. De asemenea, cateva apartamente din blocul vecin au fost afectate si mai multe masini au fost…

- O explozie s-a produs duminica dimineata intr-un bloc cu 16 apartamente din municipiul Buzau, zeci de oameni fiind evacuati. De asemenea, apartamente blocul vecin au fost afectate si mai multe masini au fost avariate.

- 21 de persoane, intre care 4 copii, au fost evacuate, astazi, de pompierii militari, in urma unui incendiu izbucnit intr-un bloc din municipiul Tecuci, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Galati, Eugen Chirita. Incendiul, care a izbucnit intr-un apartament situat…

- Veste trista de la Iasi, unde o femeie a murit luni seara! Ea era internata sa terapie intensive la Institutul Regional de Oncologie, pentru aplazie madulara. Fusese diagnosticata, insa, si cu virusul gripal AH1N1.A