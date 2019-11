Stiri pe aceeasi tema

- „Sacrificiul”, episodul 16. Ștefan Oprea i-a facut o propunere incendiara Evei și a fost amenințat cu arma de un personaj neașteptat. Și Laviniu a suferit un șoc, dupa apariția-surpriza a unui tanar. Mario, personajul lui Dorian Popa, a incercat sa o seduca pe Lili, personajul Michaelei Prosan, și au…

- Cel de-al 13-lea episod al serialului ”Sacrificiul” a fost, fara doar și poate, unul exploziv și asta pentru ca Eva și-a facut curaj și i-a dezvaluit Elenei ce a facut fiica ei, Ioana, din dragoste pentru Ștefania.

- Actorul Mihai Calin, care il interpreteaza pe avocatul Laviniu in serialul „Sacrificiul”, ce poate fi urmarit in fiecare miercuri și joi, de la ora 20.00, la Antena 1, a dezvaluit un secret amuzant de la filmari. Doinița Oancea a gasit modul perfect in care sa il alinte.

- Episodul șase din „Sacrificiul” a fost plin de momente surprinzatoare. Familia Zamfir a aflat despre secretul familiei purtat de Mama Gela, in familia Oprea s-au activat iar spiritele odata cu apariția lui Alin, iar Diva a decis sa-i spuna lui Bobița tot trecutul ei cu Rapha.

- Leo și-a aratat o alta fața in episodul patru din „Sacrificiul”. A fost violent cu soția sa, cand aceasta l-a numit „țigan”. Relu a avut cea mai grea discuție cu Irina, una dintre fiicele lui, iar Mario s-a apucat sa cante muzica lautareasca. Diva a primit o cerere grea de la partenerul ei, ca dovada…

- Eva Oprea (Maia Morgenstern) a facut confesiune cutremuratoare. I-a povesti mamei amantei soțului ei ca a renunțat la un copil, in cea de-a șasea luna de sarcina. Fiica ei ar fi avut aceeași malformație la inima ca Ștefania. Nu și-a ținut niciodata pruncul in brațe și a cazut intr-o depresie din care…

- In episodul trei din „Sacrificiul”, Ștefan Oprea i-a spus Evei motivul pentru care a avut o viața dubla, inșeland-o cu Brandușa, dar i-a cerut sa ii acorde o noua șansa. Raspunsul ei a fost tulburator. Soția tradata a luat decizia neinspirata de a merge la parastasul amantei decedate. A izbucnit un…

