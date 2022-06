Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au incheiat tranzactiile de luni in crestere usoara, intr-o sesiune de tranzactii volatile, in care cotatiile au coborat cu pana la 3 dolari, in conditiile in care livrarile globale limitate au depasit temerile ca cererea ar fi presata de o explozie a cazurilor de Covid-19 la…

Recenta epidemie de COVID-19 din Beijing, care a fost legata de barurile din capitala, este de natura "exploziva", de mare amploare și complexa.

Un barbat din Beijing trimite 5.000 de persoane in carantina dupa ce a incalcat restricțiile COVID. „Plimbarile" barbatului, care ulterior a fost testat pozitiv, vin in contextul in care capitala chineza și Shanghai incep sa reduca restricțiile.

- Metropola chineza Shanghai se indreapta spre o redeschidere treptata, dupa doua luni de blocare a activitatilor din cauza Covid-19, in timp ce oficialii de la Beijing s-au pregatit sa reduca restrictiile in anumite parti ale capitalei, spunand sambata ca epidemia este sub control, transmite Reuters.…

- Kristalina Georgieva a atras atentia ca in viitorul apropiat sectorul financiar va fi perturbat de multiple fluctuatii. Directorul general al Fondului Monetar International (FMI), Kristalina Georgieva, a declarat joi ca liderii financiari la nivel mondial ar putea avea nevoie sa se simta mai confortabili…

Resentimentele fața de blocarea timp de o luna a Shanghaiului au crescut in timp ce capitala Chinei, Beijing, a inchis vineri și mai multe intreprinderi și zone rezidențiale, autoritațile intensificand depistarea contactelor pentru a limita un focar de COVID-19. Locuitorii din Shanghai ingradiți care…

- Un ordin de testare in masa pentru Covid-19 in cel mai mare cartier din Beijing i-a determinat pe locuitorii capitalei chineze sa se grabeasca sa se aprovizioneze cu produse alimentare, temandu-se ca ar putea fi supusi unor restrictii similare celor din Shanghai, care a intrat intr-o a patra saptamana…

- Politica de toleranta zero a Chinei impotriva Covid da peste cap viata a zeci de milioane de oameni. Orasul Shanghai e deja de o luna in carantina, iar acum exista temeri ca si capitala Beijing va avea aceeasi soarta.