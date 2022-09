Un anunț care v-ar putea interesa Administratia Fondului pentru Mediu a anuntat inceperea ultimei sesiuni de inscriere din acest an, in cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national (Rabla Clasic) si Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic (Rabla Plus). Aceasta se va defasura in perioada 30 septembrie – 25 noiembrie 2022, timp in care persoanele fizice se vor putea inscrie in cele doua programe prin intermediul dealerilor autorizati, iar persoanele juridice vor putea depune dosarele… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

