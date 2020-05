Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii a explicat ca in acest moment s-au importat 500 de kilograme de materie prima si urmeaza sa fie produse comprimatele de Plaquenil. "Urmeaza sa producem peste 2 milioane de comprimate de Plaquenil. S-a discutat și posibilitatea ca la Antibiotice Iași sa se produca și alte…

- Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie, a explicat la Marius Tuca Show, de ce clorochina folosita de mai multi medici pentru tratamentul infectiei cu COVID-19 nu omoara virusul. Medicul a avertizat ca acest medicament nu trebuie luat, in niciun caz, preventiv, deoarece poate…

- Gabriela Firea informeaza ca Primaria Capitalei achiziționeaza de urgența un aparat de dializa pentru Spitalul Victor Babeș, care va fi utilizat in tratamentul pacientilor bolnavi de Covid-19 care dezvolta complicatii renale.Citește și: 'ERAM FERICITI SI NU STIAM' - Editorial viral online,…

- Comunitatea Madrid, regiunea cea mai afectata de coronavirus din Spania, deschide joi primul hotel dotat cu aparatura medicala din capitala pentru a trata bolnavii si a decongestiona astfel spitalele, saturate de numarul foarte mare de cazuri, informeaza EFE.

- Soc in lumea medicala din Iasi. 7 cadre medicale de la Spitalul de Boli Infectioase sunt izolate la domiciliu, dupa ce au intrat in contact direct cu un pacient infectat cu coronavirus. Medicii si asistentele nu erau echipate corespunzator in momentul in care bolnavul a venit la spital cu simptome de…

- Radiografia unei tinere de 33 de ani, infectata cu coronavirus, arata efectul șocant pe care il are noul virus din China asupra plamanilor. Femeia a ajuns la spitalul din Lanzhou, China , cu o temperatura de 38.

- Tanara, care ajunsese in Lanzhou cu o zi inainte sa apara simptomele, lucreaza la Wuhan.Medicii au diagnosticat-o cu noua tulpina de coronavirus dupa ce au remarcat numarul extrem de scazut de celule albe din sange, ceea ce inseamna ca avea o infecție in corp.Ulterior, radiografiile efectuate la spital…

- Descinderea Corpului de control al ministrului sanatatii la Spitalul Judetean Timisoara a declansat reactii in plan politic. Fostul manager al unitatii medicale, Marius Craina, candidatul Pro Romania la functia de primar al ... The post Campania electorala „aprinde” lumea medicala appeared first on…