Stiri pe aceeasi tema

- Un antreprenor din Cluj, fost concurent MasterChef, a relatat cum au reușit „doi IT-iști firavi și zambitori” sa-l țepuiasca cu aproape 13000 de lei. Cei doi s-au dat drept angajații unei mari firme de IT din București și i-au oferit servicii pentru promovare online.„ATENȚIE LA ACEȘTI ESCROCI!I-am cunoscut…

- Vești proaste din parte celor de la ANM. Au fost emise coduri galbene, dar și portocalii de instabilitate atmosferica, valabile pana la finalul zilei. O avertizare god galben, este in vigoare de la ora 10:00 pana la ora 23:00, fiind anuntata instabilitate atmosferica temporar accentuata. ”In intervalul…

- Angajații din Invațamant protesteaza vineri, 9 iunie, in București, in cea de-a 12-a zi de greva generala. Mitingul incepe in Piața Victoriei, dupa care protestatarii se vor deplasa catre Palatul Cotroce

- Aproximativ 300 de angajati ai ENEL Muntenia au pichetat astazi sediul companiei situat pe bulevardul Mircea Voda din Bucuresti. Angajații au protestat fata de nivelul salarial si de conditiile istovitoare de munca. Conform protestatarilor, pichetarea va continua si in urmatoarele doua zile, atat in…

- Peste 1.000 de copii se nasc anual cu malformatii cardiace, din acestia 600 sunt operati in Romania prin proceduri chirurgicale, iar alti 200 prin proceduri interventionale si alti aproximativ 120 de copii cu urgente majore merg in strainatate, a declarat, vineri, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila.…

- Fostul restaurant Coronița a fost, inainte de cel de-al doile Razboi Mondial casa primului primar roman al Bistriței: Corneliu Mureșan. Centrul Cultural Municipal a propus marcarea acestui loc printr-un bust de bronz. Statuia este realizata de sculptorul Ilarion Voinea, iar soclul este din granit de…

- Fostul restaurant Coronița a fost, inainte de cel de-al doile Razboi Mondial casa primului primar roman al Bistriței: Corneliu Mureșanu. Centrul Cultural Municipal a propus marcarea acestui loc printr-un bust de bronz. Statuia este realizata de sculptorul Ilarion Voinea, iar soclul este din granit de…

- Roxana Hulpe iși va boteza in curand fetița. Prezentatoarea Știrilor Pro TV și Bogdan Radulescu, soțul ei care e fondator UNTOLD și Neversea, vor organiza evenimentul tocmai la Cluj. La trei luni de cand a devenit mama, Roxana Hulpe e mai implinita ca niciodata. Invitata recent in emisiunea lui Catalin…