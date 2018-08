Stiri pe aceeasi tema

- Politistii nemteni investigheaza un jaf care s-a petrecut, in noaptea de miercuri spre joi, la sediul Casei de Ajutor Reciproc (CAR) din localitatea Zanesti, aflata la circa 20 de kilometri de Piatra-Neamt.

- Fac mii de kilometri pe saptamana, stau departe de familii luni intregi, traiesc și muncesc in condiții injositoare pentru un venit decent. Conducatorii auto romani se plang ca muncesc 15 -16 ore pe zi, ca dorm in cabine sau baraci insalubre și ca se spala pe unde pot. Firmele de transport fac profit…

- Inceput la ora 10, concursul pentru ocuparea funcției de manager plin al Spitalului Județean Neamț iși deruleaza azi, 2 iulie, ultima faza inainte de anunțarea caștigatorului. Primul candidat intrat in focurile interviului a fost Alex Filimon, care a ieșit din sala dupa trei sferturi de ora in care…

- Localitati din judete situate in zona Moldovei sunt vizate de o noua avertizare nowcasting Cod portocaliu de vreme rea, emisa joi de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Conform prognozei, pana la ora 13:00, in judetul Bacau (localitatile: Buhusi si Filipesti) si in judetul Neamt (indeosebi…

- Autoritațile franceze verifica respectarea legislației de catre șoferii romani inclusiv atunci pentru perioada in care aceștia s-au aflat pe teritoriul altor țari. Autoritațile francize iși protejeaza astfel propria industrie, aplicand abuziv amenzi de mii de euro șoferilor est-europeni.

- Din primele estimari, in toata Europa ar fi peste 5000 de pagubiti, iar prejudiciul se ridica la aproximativ 8 milioane de euro. In spetele acestei escrocherii se afla o firma nemteasca, DAD Deutscher Adressdienst GmbH, cu sediul in Alter Wall 65, 20457, Hamburg. Aceasta are o vechime pe piata de…

- „Data fiind presiunea de pe piata muncii si faptul ca procentul din PIB care se duce pe salarii este în continuare mic (de 35,8% din PIB în 2017, fata de media UE de 47% din PIB- n.red.), exista o tendinta clara de crestere a salariilor. Firmele care pot sa plateasca salarii mai…

- Un pui de urs de patru luni este locatarul cu numarul 100 din Rezervatia de Ursi de la Zarnesti. Ursuletul a fost gasit de un grup de turisti care l-au salvat și l-au dus la Sanctuar. Animalul, de numai patru luni, se pierduse de mama lui si risca sa fie atacat de alte animale salbatice sau sa moara…