Un antreprenor britanic dă 1 milion de lire sterline pentru organizarea unui nou referendum pentru Brexit Donatia se ridica la un milion de lire sterline (1,11 milioane de euro), a informat People's Vote pe contul sau Twitter.



"Dau putin din banii mei pentru campania People's Vote deoarece stiu ca avem o sansa reala sa schimbam cursul lucrurilor", a explicat Dunkerton intr-un articol publicat pe site-ul Sunday Times."Oamenii sunt tot mai constienti de faptul ca Brexitul va fi un dezastru", a adaugat el. Acesti bani vor fi utilizati pentru a finanta ''una dintre cele mai detaliate operatiuni de ancheta publica realizate vreodata in cadrul unei campanii'', a declarat multimilionarul in varsta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

