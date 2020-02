Un antreprenor a gasit solutia pentru posesorii de masini electrice care stau la bloc

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat o schema de sprijin public prin care Romania vrea sa-și dezvolte infrastructura de incarcare pentru vehiculele electrice. Proiectul propus a primit "unda verde" din partea Comisiei, astfel ca Romania va putea investi 53 de milioane de euro in perioada 2020-2025 pentru a acoperi…

- Pe autostrada A1 de la Nadlac la Sibiu și de la Pitești la București, precum și pe autostrada A2 de la București la Constanța ar urma sa fie instalate... The post Stații de incarcare pe autostrada, pentru mașini electrice. Vor fi instalate pe A1 și A2, de la Nadlac la Constanta appeared first on Renasterea…

- E.ON Energie Romania a anuntat, vineri, ca a pus in functiune, in aceasta saptamana, o noua statie de incarcare rapida a autovehiculelor electrice, in perimetrul statiei de servicii MOL din Targu Mures, fiind astfel finalizata „autostrada electrica” pe ruta Iasi-Gheorgheni-Targu Mures, conform News.ro.Posesorii…

- E.ON Energie Romania a pus in functiune, in aceasta saptamana, o noua statie de incarcare rapida a autovehiculelor electrice, in perimetrul statiei de servicii MOL din Targu Mures, fiind astfel finalizata "autostrada electrica" pe ruta Iasi-Gheorgheni-Targu Mures, potrivit unui comunicat al companiei,…

- Total, administratorul uneia dintre cele mai mari retele de benzinarii din Europa, a primit un contract pentru instalarea si administrarea a 20.000 de puncte publice de incarcare vehicule electrice in Olanda, scrie Automotive News Europe .

- Volkswagen a anunțat, vineri, ca iși va atinge obiectivul asumat cu privire la producția de automobile electrice mai devreme decat se preconizase anterior, transmite Reuters.Producatorul auto german va produce un milion de vehicule electrice pana la sfarșitul anului 2023, cu doi ani inainte…

- Porsche Romania, importatorul Volkswagen, VW vehicule comerciale, Audi, Skoda si Seat, se asteapta anul viitor la vanzari de 1.800 de masini electrice, o cerere in creste de aproximativ sase ori mai mare comparativ cu anul acesta, cand livrarile s-au...

- La sfarșitul anului trecut, aplicația Google Maps a integrat o prima funcție utila pentru proprietarii de mașini electrice, care aveau posibilitatea de a arata stațiile de incarcare aflate in apropiere. Producatorul sistemului de operare Android pregatește insa acum inca doua funcții importante in aceasta…