Un antrenor spaniol va conduce academia de handbal a clubului SCM Politehnica

Stiri pe aceeasi tema

- Un antrenor din Spania, Gonzalo Tajuelo Molina-Prados, va conduce Academia de Juniori de la SCM Politehnica Timișoara. In vatsta de 27 de ani, Gonzalo este licențiat in științele sportului la Universitatea Politehnica (INEF) din Madrid (2018) și masterand in același domeniu la Universitatea Castilla-La…

- Licența A de antrenor este o calificare la care mulți tehnicieni ravnesc, ea devenind tot mai greu de obținut, in afara ”meritocrației” fiind și alte … condiții de indeplinit, mai ales in Romania. Ei bine, atunci cand aceasta licența este obținuta intr-o țara cu cota maxima in fotbal, anume Spania,…

- In ultimul sezon petrecut in Liga 1, 2008-2009, la finalul caruia a și retrogradat, Gloria a rulat o mulțime de jucatori, majoritatea straini. Printre cei care soseau atunci la Buzau se numara și un tanar atacant englez, care nu implinise 19 ani și care venea dupa un stagiu de patru ani (2003-2007)…

- Cristi Chivu a mai facut un pas important in cariera de antrenor, fostul internațional roman fiind numit, joi, tehnician al echipei Primavera a campioanei Italiei, Inter Milano. The post Cristi Chivu, numit antrenor la echipa Primavera a clubului Inter appeared first on Renasterea banateana .

- Companiile aeriene trec cu vederea problemele legate de sanatatea mintala a piloților și a altor angajați din aviație, din dorința de a relua cat mai multe curse aeriene, avertizeaza mai mulți cercetatori din Dublin. Ei susțin ca acești angajați sufera de stres, anxietate și depresie dupa pandemie,…

- Doua meciuri, doua victorii in Cupa Romaniei pentru SCM Politehnica, echipa care demonstreaza ca se simte mult mai bine in competiția KO, decat in campionat. Astazi a fost 34-29 cu HC Buzau dupa o prima repriza in care s-a marcat la foc automat (19-16). Adversarii au condus doar in primele 6 minute…

- O romanca din Spania a fost condamnata la 6 ani de inchisoare, dupa ce a trait ca o regina, de pe urma unui spaniol pe care l-a facut sa se indragosteasca de ea si sa ii dea aproape un milion de euro.