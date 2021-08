Stiri pe aceeasi tema

- Grupul farmaceutic anglo-suedez AstraZeneca a anuntat astazi rezultate incurajatoare pentru un tratament impotriva COVID-19, care reduce semnificativ riscul de a dezvolta o forma simptomatica a bolii in randul pacientilor cu grad de risc, relateaza AFP. Cu toate acestea, acest tratament cu anticorpi,…

- Un tanar in varsta de 34 de ani se afla in stare grava la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara, el fiind diagnosticat cu COVID-19 si intubat. Barbatul nu s-a vaccinat pentru ca a citit ca serurile anti-COVID fac rau si nu a mers a timp la spital, convins ca oxigenul distruge alveolele pulmonare.…

- Cel mai grav inghet produs in ultimele decenii in Brazilia si costurile mari de transport determinate de pandemia de Covid-19 vor urca preturile cafelei la niveluri record multianuale, in urmatoarele saptamani, transmite Reuters. Cresterea preturilor cafelei va avea drept consecinta costul…

- Un barbat in varsta de 71 de ani din Italia, coronasceptic, le-a spus medicilor ca este un anti-vaccinist convins chiar in timp ce era intubat, internat in stare grava cu COVID-19, anunța Mediafax. Un barbat in varsta de 71 de ani, anti-vaccinist, este internat in stare grava in unitatea de…

- „Gangnam Style”, unul dintre cele mai mari hituri ale pop-ului sud-coreean s-ar putea sa fie șters din playlisturile salilor de fitness din Seul și din zona metropolitana. Numarul de noi infecții cu Covid-19 in Coreea de Sud este la un nivel istoric, iar guvernul a luat noi masuri pentru impiedicarea…

- Combatanti presupus talibani au lansat miercuri o racheta asupra unui spital din Afganistan, care a provocat un incendiu major ce a condus la distrugerea dozelor de vaccin anti-COVID-19. Nu au fost raportate persoane decedate, au anuntat oficiali afgani, informeaza Reuters.

- HeyNews.ro: Salut. Spune-ne, te rugam: cine ești și de unde vine pasiunea ta pentru sport? Cum ai ajuns sa te ocupi de fitness? MIHAI TODORAN: Salutare. Ma numesc Mihai Todoran. Fac antrenamente de forța din liceu… cam pe la varsta de 15-16 ani, in schimb, in 2016 m-am apucat cum trebuie, am inceput…

- HeyNews.ro: Salut. Spune-ne, te rugam: cine ești și de unde vine pasiunea ta pentru sport? Cum ai ajuns sa te ocupi de fitness? VLAD BOGDAN: Buna ziua! Ma numesc Vlad Bogdan, sunt un tanar din Dumbraveni, județul Sibiu, in varsta de 23 de ani. Pasiunea mea pentru fitness vine de cand sunt mic de la…