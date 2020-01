Stiri pe aceeasi tema

- Un student din Nepal de origine chineza are coronavirusul aparut in China, a comunicat vineri seara Ministerul Sanatatii din Kathmandu, citat de agentia Reuters si de cotidianul Le Figaro, anunța MEDIAFAX.Acesta este primul caz confirmat de coronavirus din Nepal. Pacientul a fost plasat in…

- Japonia a confirmat aparitia unui al doilea caz de îmbolnavire cu noul coronavirus din China, a anuntat vineri Ministerul japonez al Sanatații, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de Mediafax. Infecția a fost confirmata la un barbat din 40 de ani, care locuiește în Wuhan -…

- Ministerul Sanatații, Victor Costache, a cerut pregatirea unui set de masuri de intervenție in cazul apariției, in țara noastra,a imbolnavirilor cauzate de noul coronavirus, care a afectat in jur de 300 de persoane in China și a ucis șase pacienți. Totodata, acesta a cerut un plan suplimentar de acțiune…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, afirma ca Romania este singura tara din Europa care mai discuta despre introducerea vaccinarii impotriva HPV. „Ministerul Sanatatii a reluat campania de vaccinare impotriva acestui virus, doar pentru fetele parintilor care au cerut acest lucru si vrem sa…

- Incepand cu ianuarie 2020 va porni vaccinarea gratuita impotriva HPV, unul din cele mai raspandite virusuri din lume și care poate provoca cancer cervical. Ministerul Sanatații a finalizat licitația pentru achiziția de doze de vaccin antiHPV, dupa cum arata Digi 24 . Primele 20.000 de doze vor fi distribuite…

