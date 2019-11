Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentele s-au petrecut in satul Odaia Manolache, care tine de comuna Vanatori. Membrii unui ansamblu folcloric cunoscut au intrat in sectia de votare imbracati in costume populare si interpretand o melodie cu substrat patriotic.

- Membrii unui ansamblu folcloric au votat și au cantat intr-o secție de votare din județul Galați, informeaza Hotnews. Imbracați in costume populare, 18 femei și barbați au ținut un scurt spectacol in interiorul secției inainte de a vota. Șefa ansamblului este membra in biroul electoral al secției de…

- Membrii unui ansamblu folcloric au votat și au cantat intr-o secție de votare din județul Galați. Imbracați in costume populare, 18 femei și barbați au ținut un scurt spectacol in interiorul secției inainte de a vota. Surpriza mare pentru membrii biroului electoral al unei secții de votare din satul…

- Membrii unui ansamblu folcloric au votat și au cantat intr-o secție de votare din județul Galați. Imbracați in costume populare, 18 femei și barbați au ținut un scurt spectacol in interiorul secției inainte de a vota, transmite Mediafax.

- Membrii unui ansamblu folcloric au votat și au cantat intr-o secție de votare din județul Galați. Imbracați in costume populare, 18 femei și barbați au ținut un scurt spectacol in interiorul secției inainte de a vota, transmite corespondentul MEDIAFAX.Surpriza mare pentru membrii biroului…

- La o sectie de votare din orasul Galati s-a prezentat pana la pranz o singura persoana, egaland recordul de prezenta inregistrat la alegerile europarlamentare. De altfel, sectia este cunoscuta drept una la care nu merge nimeni, informeaza Mediafax. Sectia de votare numarul 45 din Galati are 1.960 de…

- Doi miri au votat, sambata, la o sectie de votare din Germania, momentul fiind surprins de reprezentantii Ambasadei Romaniei.Citește și: Cozmin Gușa arunca bomba: Doi securiști duc o lupta acerba pentru intrarea in turul II ”Momente speciale la Sectia de Votare nr.181, Sogel”, a transmis,…

- Doi miri au votat, sambata, la o sectie de votare din Germania, momentul fiind surprins de reprezentantii Ambasadei Romaniei.”Momente speciale la Sectia de Votare nr.181, Sogel”, a transmis, sambata, Ambasada Romaniei in Germania, pe pagina de Facebook.Reprezentantii ambasadei…