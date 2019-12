Stiri pe aceeasi tema

- La revenirea in Statele Unite ale Americi, dupa summit-ul NATO de la Londra (Marea Britanie), președintele SUA, Donald Tramp a participat, joi seara, la inaugurarea bradului de Craciun din Washington.Alaturi de soția sa, Melania Trump, care a aprins instalatia de lumini care decoreaza bradul de Craciun,…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni ca ia in calcul "serios" sa depuna marturie in cadrul anchetei pentru destituirea sa care il vizeaza in Camera Reprezentantilor, dupa cum i-a cerut presedinta camerei inferioare a Congresului, democrata Nancy Pelosi, relateaza AFP si Reuters.…

- Craig Silverman, prezentator al unui post de radio detinut de grup media conservator, a declarat ca emisiunea sa a fost brusc oprita si anulata pentru ca l-a criticat pe presedintele Donald Trump, relateaza cnn.com.

- Donald Trump a publicat o fotografie a unui caine considerat un erou, care a adus ”servicii incredibile” in operatiunea impotriva lui Abu Bakr al-Baghdadi ce a condus la moartea liderului Statului Islamic (SI), care a fost ”ranit usor”, dar ”se reface complet” potrivit sefului Statului major al armatei…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat vineri ca îl va nominaliza pe actualul secretar adjunct al Energiei, Dan Brouillette, pentru a ocupa funcția de secretar al Energiei, dupa demisia actualului deținator al funcției, Rick Perry, potrivit Mediafax care citeaza Reuters. „Sunt…

- Vicepreședintele Mike Pence a spus joi ca a ajuns la un acord cu președintele turc Tayyip Erdogan pentru a încetare a focului în nord-estul Siriei pentru a pune capat ofensivei turce împotriva forțelor kurde, relateaza Reuters. ”Astazi Statele Unite și Turcia au ajuns…

- Statele Unite au impus sancțiuni impotriva Turciei, care este aliatului sau in cadrul NATO. Anunțul a fost facut de președintele Donald Trump pe Twitter, care a menționat ca decretul sau are drept scop sa convinga Turcia sa inceteze imediat ofensiva impotriva kurzilor din nordul

- Fostul presedinte american Jimmy Carter ii da doua sfaturi simple actualului presedinte Donald Trump, vizat de o procedura de destituire, si anume sa spuna adevarul si sa posteze mai putin pe Twitter, relateaza AFP, conform news.ro.Intrebat la MSNBC despre atitudinea locatarului Casei Albe…