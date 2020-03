Stiri pe aceeasi tema

- Este alerta la Spitalul Universitar din București. Mai multe cadre medicale au aflat ca sunt infectate cu noul coronavirus. Reprezentantii unitatii au confirmat ca testele a cinci cadre medicale au ieșit pana acum pozitive. Madalina Samoila are detalii.

- Un angajat al aeroportului Otopeni a fost depistat pozitiv la testul de coronavirus, surse oficiale din companie declarand ca acesta este la spital. Purtatorul de cuvant al aeroportului, Valentin Iordache, a declarat in mai multe interventii televizate ca va fi efectuata o ancheta epoidemiologica. Intr-un…

- Doi angajati ai Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Bistrita-Nasaud au fost plasati, preventiv, in izolare la domiciliu, dupa ce au interactionat cu un pacient confirmat cu noul coronavirus COVID-19, a anunțat instituția, duminica, printr-o postare pe pagina de Facebook. Postare Facebook Astfel,…

- Omul de afaceri este internat la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Inainte de a afla ca sufera de noul tip de coronavirus, acesta a intrat in contact direct cu mai multe persoane, printre care și cadre medicale. Ancheta epidemiologica este in desfașurare. Medicii epidemiologi din cadrul Direcției…

- Prezentatoarea TVR Sonia Ionescu a anuntat pe Facebook ca se afla in carantina, dupa ce luni, la filmarile pentru emisiunea „Vreau sa fiu sanatos“, a intrat in contact cu o persoana invitata in platou care a fost testata pozitiv cu Covid-19.

- Azi-noapte, in jurul orei 2:00, pacientul a ajuns la „Matei Balș”, unde se afla sub supravegherea medicilor in condiții de izolare și securitate maxima și este asimptomatic, intr-o stare buna și nu are alte afecțiuni. Primul roman a fost confirmat cu coronavirus miercuri noapte, la Institutul „Matei…

