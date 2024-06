Stiri pe aceeasi tema

- Un muncitor indian care lucra la o ferma a fost lasat sa moara pe marginea drumului de catre angajatorul sau, dupa ce a suferit un accident care i-a secționat brațul. Angajatorul sau italian este cercetat pentru omor din culpa, scrie The Guardian.

- Președintele Klaus Iohannis este de parere ca plecarea romanilor la munca sau la studii in strainatate poate fi transformata “dintr-o pierdere pentru Romania, intr-o oportunitate”. Șeful statului și-a prezentat aceasta opinie intr-un mesaj transmis in ziua de duminica, 26 mai 2024, cu prilejul Zilei…

- Un caz șocat s-a petrecut pe o strada din localitatea Vulcan, județul Hunedoara. Un tanar a fost injunghiat in zona inimii și lasat sa zaca intr-o balta de sange. Victima a supraviețuit atacului, insa se afla in stare critica.

- Clubul Sportiv Municipal Constanța a cheltuit in ultimii trei ani aproximativ 3,5 milioane de lei pentru promovare și publicitate. Banii au ajuns la aceeași firma, cu un singur angajat, și au inceput sa curga din perioada in care Andrei Talpeș a promovat concursul de conducere al clubului, organizat…

- Mariana Pitrop, doctorița care era de garda in noaptea in care gravida Alexandra Ivanov a murit in condiții suspecte in Maternitatea din Botosani, da o palma justiției din orașul amintit: a cerut stramutarea, invocand faptul ca instanța din orașul in care s-a produs tragedia nu ar putea fi echidistanta.

- A fost o profesionista desavarșita, o șefa deosebita și un mentor foarte iubit, iar astazi, de dimineața, a plecat pentru ultima oara la locul de... The post Ultima zi de munca pentru șeful Trezoreriei din Arad, Doina Marșieu! „Am fost norocoși sa fim in aceeași echipa cu tine” appeared first on Special…

