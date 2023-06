Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist de frontiera ar fi fost impușcat, din propriul pistol, de un cetațean strain, pe Aeroportul Internațional Chișinau, scrie Pulsmedia.md . Atacatorul l-ar fi deposedeat de arma pe polițist, apoi s-ar fi baricadat intr-o incapere de pe Aeroport. Totodata, ar fi fost impușcat și un civil. Autoritațile…

- Autoritatile franceze spera ca tensiunile sa se calmeze joi odata cu un mars al tacerii convocat in semn de omagiu pentru tanarul Nahel, dupa doua nopti de violente declansate de moartea adolescentului de 17 ani, ucis de un politist in apropiere de Paris dupa ce incercase sa scape de un control rutier,…

- Cel puțin 5 muncitori au murit in urma unei explozii produse sambata dimineața, 10 iunie, la o fabrica de rachete și explozibile din districtul Elmadag, la periferia capitalei turce Ankara, transmite Associated Press.Deflagrația s-a produs in jurul orei locale 8:45, la Fabrica de rachete și explozibile…

- Din iunie, IT-iști din instituțiile publice beneficiaza de scutirea de impozit pe venit. Autoritațile financiare au extins facilitatea scutirii de impozit pe venit, pentru activitatea de creare de programe pentru calculator, pentru a acoperi atat bugetarii din instituțiile centrale, cat și bugetarii…

- Autoritatile din Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II au prins doi soferi de TIR, unul turc si celalalt bulgar, care ascundeau 47 de migranti printre marfurile transportate, ei fiind cercetati penal, potrivit Agerpres."S-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de…

- Ancheta de proportii in Bulgaria, dupa ce procurorul general de la Sofia a scapat nevatamat dintr-un atentat cu bomba, in urma cu doua zile. Investigatorii incearca sa-i identifice pe cei care au plantat dispozitivul exploziv. Intre timp, au aparut si umbre de indoiala. Politicieni din opozitie spun…

- Marina Tauber, considerata portavocea fugarului Ilan Șor, și unul dintre liderii protestelor impotriva UE și a președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost retinuta luni, 1 mai, chiar de ziua ei, pe Aeroportul International Chisinau, a informat publicația locala Ziarul de Garda, care citeaza Procuratura…

- Autoritatile romane au expulzat 21 de barbati din Bangladesh, Pakistan si Turcia, care se aflau in custodie publica, ei fiind scosi din tara sub escorta politistilor de imigrari din Arad, potrivit Agerpres.Misiunea a avut loc la sfarsitul saptamanii trecute si a fost desfasurata de politistii din…