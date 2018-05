Stiri pe aceeasi tema

- O noua actualizare pentru sistemul de operare Windows 10 va fi disponibila din 30 aprilie, arata un comunicat al Microsoft. Potrivit companiei, noua actualizare vine cu functii de voce care permit introducerea datelor prin „dictare”, fara a scrie, functii care ajuta utilizatorul se concentreze…

- WhatsApp este probabil cea mai populara aplicatie de mesagerie instanta din lume, insa aceasta apartine tot de Facebook, iar in urma scandalului Cambridge Analytica, compania aduce modificari in toate serviciile sale. In cazul WhatsApp, modificarile sunt minore, insa acestea vor afecta in special utilizatorii…

- WhatsApp, popularul serviciu de mesagerie online detinut de Facebook Inc, a decis sa ridice varsta minima a utilizatorilor sai din Europa de la 13 ani la 16 ani, pentru a se conforma astfel la noile norme de confidentialitate in ceea ce priveste datele private, care vor intra in vigoare luna viitoare,…

- Instagram, detinuta de compania Facebook, le va permite in curand utilizatorilor sa descarce o copie a continutului pe care l-au incarcat pe platforma de partajare a fotografiilor, a anuntat un purtator de cuvant al retelei de socializare. Anuntul vine pe fondul preocuparilor globale legate…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, marti, pentru AGERPRES, ca prin protocolul semnat intre Ministerul Public si SRI nu s-a acordat acces Serviciului la toate informatiile din dosarele penale, ci doar la cele prevazute de lege, si anume la acele informatii care priveau securitatea…

- Cambridge Analytica, o firma de consultanța politica care l-a ajutat pe președintele american Donald Trump in campania din 2016, a accesat in mod ilegal datele a 50 de milioane de utilizatori de Facebook, scrie presa americana. Autoritațile americane pot amenda compania cu pana la 40.000 de dolari pentru…

- Autoritatile letone au decis plasarea in detentie a unui cetatean leton suspectat ca a spionat instalatii militare pentru serviciile de informatii ruse, a anuntat miercuri securitatea statului, informeaza Reuters. Detentia acestei persoane arestate in decembrie si a carei identitate nu a fost precizata,…