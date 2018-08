Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat al unei companii din Australia a fost platit cu un salariu de peste 100 de ori mai mare fața de suma pentru care a semnat contractul. Barbatul trebuia sa obțina un salariu de 4.921,76 de dolari australieni (aproximativ 3.611 de dolari americani), dar in schimb, el a gasit in cont 492.176…

- Pe 7 iulie 2017, fotbalul mondial a fost aproape de o noua tragedie. Abdelhak Nouri, jucator legitimat la Ajax Amsterdam, s-a prabusit pe teren intr-un amical cu Werder Bremen. Deși starea jucatorului s-a stabilizat, acesta a fost diagnosticat cu leziuni severe si permanente la creier

- Angajata inca din 1 martie ca director de cabinet al ministrului Ioana Bran, Elena Iancu a fost reangajata pe acelasi post pe 19 iunie, prin Ordinul nr. 466, o miscare folosita pentru a-i majora salariul: Iancu a primit peste 1.500 de lei pe luna in plus.In martie, șefa de cabinet a Ioanei…

- In Olanda, unsprezece bebelusi au murit dupa ce mamele lor au primit Viagra in timpul sarcinii, deoarece aveau placenta subdezvoltata, relateaza BBC. Studiul a fost oprit, in urma acestor tragedii. Autoritatile olandeze cerceteaza cazul a unsprezece bebelusi care au murit dupa ce mamele lor au primit…

- Cea mai cunoscuta moneda virtuala isi reia cresterea galopanta, sau mai bine zis „detoneaza” peste noapte: a crescut cu 10% si a ajuns iar la peste 7.500 de dolari, pentru prima data intr-o luna. Dupa ce timp de o saptamana valoarea criptomonedei a fost in jur de 6.380 de dolari, miercuri a sarit…

- Moldova a primit o noua transa de 33,7 milioane de dolari din imprumutul contractat in 2016 de la FMI. 22,5 milioane sunt deja in conturile BNM, iar restul de 11,2 milioane de dolari vor ajunge saptamana viitoare.

- O femeie in varsta de 58 de ani din Los Angeles a primit 28 de milioane de dolari daune si interese pentru ca a fost victima unei discriminari legate de varsta, un record in istoria judiciara a acestui oras, al doilea ca marime din SUA, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Codie Rael a afirmat…

- Danemarca si Australia au remizat, joi, scor 1-1 (1-1), la Samara, in etapa a II-a a Grupei C a Cupei Mondiale. Golurile au fost marcate de Eriksen '7, respectiv Jedinak '38 (p).In minutul 7, Jorgensen i-a "pus" mingea la 15 metri lui Eriksen, care a sutat imparabil, scrie news.ro. In…