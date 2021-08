Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat al TVR s-a aruncat de pe cladirea turn și a murit! Un dosar penal a fost deschis in acest caz, iar un echipaj de la Medicina Legala se deplaseaza la fața locului. Barbatul avea peste 55 de ani și era șofer. Totul s-a intamplat, astazi, in jurul orei 13.50, atunci cand barbatul, care ar fi…

