Un angajat de la penitenciarul Târgu-Mureș, infectat cu coronavirus Polițistul de penitenciare se afla la domiciliu din data de 3 mai, iar testarea a fost dispusa de Direcția de Sanatate Publica Mureș, informeaza Administrația naționala a penitenciarelor. La nivelul unitații, contacții identificați in randul personalului au fost scoși din serviciu și vor ramane la domiciliu, urmand a fi aplicate recomandarile DSP Mureș. Spațiile de […] Sursa articolului: Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

