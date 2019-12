Un angajat de la ambulanță a fost chemat la o tragedie la saună – cei doi morți erau chiar părinții săi! Moarte suspecta. Doi batrani, sot si sotie – in varsta de 83 de ani, au fost gasiti morti in baia din sauna publica a orasului. Fiul cuplului a facut descoperirea. Lucreaza pe ambulanta si venise cu autospeciala dupa apelul la 112, nestiind cine sunt victimele. Si-a gasit parintii fara suflare si nu a mai putut face nimic pentru a-i salva. Cei doi venisera inainte de program la baia comunala pentru a face dus. Au fost lasati sa intre de catre anagajatul care ii cunostea, pentru ca veneau frecvent, locuind in apropiere. O ancheta a fost deschisa in acest caz, iar rezultatele medicilor legisti vor… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

