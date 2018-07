Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a injunghiat in cap un lucrator in domeniul securitatii, marti, pe aeroportul din Duesseldorf, a anuntat politia germana, iar ranitul a fost operat, insa viata nu-i este in pericol, relateaza The Associated Press (news.ro).Suspectul, in varsta de 24 de ani, s-a apropiat de agent…

- O brașoveanca a trecut prin clipe de groaza, luni seara dupa ce a fost talharita de fostul sot, in timp ce se afla alaturi de fiul minor, in parcul situat la intersectia strazii Uranus cu strada Traian din municipiul Brasov. Barbatul, in varsta de 41 ani, a abordat-o, iar pe fondul unui conflict spontan,…

- Politia federala americana (FBI) a anuntat luni arestarea unui barbat, sustinator al retelei Al-Qaida, suspectat ca ar fi planificat un atentat in orasul Cleveland miercuri, cu ocazia Zilei Nationale a Statelor Unite, relateaza AFP. Demetrius Nathaniel Pitts, cunoscut si sub numele de Abdur Raheem Rafeeq,…

- Un angajat al Primariei Iași a fost prins cu o alcoolemie record, de 5,36 mg alcool in aerul expirat. Omul era atat de beat incat a fost pe punctul sa loveasca alt autoturism, iar apoi s-a oprit intr-un șant. Oamenii care i-au sarit repede in ajutor au constatat ca mașina mirosea ca o distilerie, așa…

- Un militar american a fost arestat dupa ce a furat un vehicul militar blindat si a fost urmarit de politie timp de doua ore, intr-un oras aglomerat, relateaza BBC News conform News.ro . Vehiculul a fost luat de la baza Garzii Nationale Ford Pickett, marti, si condus in viteza prin Richmond, capitala…

- Un individ a atacat vânzatoarele unui magazin din orașul Edineț. Incidentul a avut loc în seara zilei de ieri, în jurul orei 21.00. Un echipaj de patrulare al INP a fost alertat de catre un trecator. Acesta le-a spus ca în magazinul de pe strada Independenței s-a…

- Cel putin sapte copii au fost ucisi, iar alti aproape 20 au fost raniti prin injunghiere in urma unui atac produs in China, anunta autoritatile chineze.Incidentul a avut loc in provincia Shaanxi.

- Suspectul in atacul armat de la un restaurant Waffle House, in orasul Nashville, soldat cu patru morti, avea o arma semiautomata in rucsac atunci cand a fost arestat, a anuntat politia, relateaza The Associated Press.